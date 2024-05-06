لماذا يجب عدم شرب القهوة في مج أحمر؟.. «مفاجآت صادمة بالأكواب الملونة»

تناول فنجان من القهوة يعتبر روتينا صباحيا للكثيرين من عشاق القهوة، إذ يمنحهم شعورًا بالطاقة الإيجابية التي تدفعهم نحو الإنتاجية، ويختلف تناول هذا المشروب بين شخص وآخر فهناك من يفضل تناولها في فنجان، ويفضلها البعض في مج، أما إذا تعلق الأمر بالشاي فإنّ الجميع يتفق على تفضيل الكوب الزجاجي الشفاف.

وبحسب موقع «brightside»، قد يؤثر لون الكوب الخاص بك على حالتك النفسية والمزاجية، في حين قد تنطوي الأكواب الملونة على المزيد من الخطورة، فعلى سبيل المثال، الطلاء الزجاجي الذي يحتوي على الرصاص، يمكن أن يحمل مواد سامة في مشروبك، ومن المرجح أن تحتوي الأكواب ذات اللونين الأحمر أو البرتقالي على الرصاص.

خطورة استخدام الكوب الأحمر

وإذا أردت مشروبًا آمنًا، عليك اختيار الأكواب المصنوعة من الزجاج أو السيراميك أو الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أن الأكواب المصنوعة من البلاستيك أو الألومنيوم ليست آمنة أيضًا، لأنها قد تطلق مواد غير مرغوب فيها تمامًا.

ويعتبر لون الكوب مهما لأسباب نفسية أيضًا، إذ كانت هناك تجربة تتعلق بإدراك القهوة بناءً على لون الكوب، واتضح أنّنا إذا شربنا القهوة في كوب أبيض، فقد يبدو أقل حلاوة مما لو شربناها في كوب أزرق أو شفاف.

خطورة الأكواب الحرارية

وكان الدكتور فؤاد عودة، خبير الصحة العالمية، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية قال في حديثه لـ«الوطن» إنّ الأكواب التي تتسبب في تسرب عنصر الرصاص إلى المشروب وبالتالي إلى جسم الإنسان، من شأنها أن تصيب الجسم بالعديد من الأمراض مثل إصابة الجهاز العصبي والهضمي والجلد، إذ أنّ تعرض الإنسان للرصاص لفترات طويلة يصيب الجهاز العصبي ومخ الطفل، وتظهر أعراض التسمم بالرصاص في صورة أمراض بالمفاصل والعضلات وضعف الذاكرة، وصداع ووجع بالرأس وألم بالبطن وارتفاع ضغط الدم ومرض فقر الدم وفشل الكليتين.