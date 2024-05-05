أضف هذا المكون لاكتشاف البن المغشوش من الأصلي.. «حيلة لعشاق القهوة»

يُعتبر غشّ البن أو القهوة من الممارسات الضارة التي تنتشر في العديد من دول العالم، ممّا يلحق الضرر بصحة المستهلكين ويحرمهم من الاستمتاع بتجربة القهوة الأصيلة، ويتمثل غش البن في خلط حبوب البن أو القهوة بمواد أخرى غير مرغوبة مثل الحبوب المحمصة كالشعير أو الذرة أو فول الصويا.

اختبارات اكتشاف البن المغشوش

وبحسب موقع «citygreens» هناك عدة طرق للتعرف على البن المغشوش تتمثل في إجراء بعض الاختبارات الآتية:

- خذ كوبًا شفافًا، املئه بالماء، ويوضع رشة من مسحوق القهوة عليها برفق.

- إذا طفا المسحوق لبعض الوقت قبل أن يغرق، فهو قهوة.

- إذا غرق المسحوق بسرعة، فهو نبات الهندباء البرية أو بذور أخرى.

- إذا كان ينتشر بسهولة اللون البني أو الأصفر، فإنه يحتوي على الكراميل أو الهندباء.

ويمكنك التعرف على البن المغشوش من خلال إجراء الاختبار الآتي:

- ضع ملعقة كبيرة في كوب زجاجي به ماء ساخن، واتركه لمدة عشر دقائق، فإذا غرق البن في أسفل الكوب، فهذا يعني أنه غير أصلي وبه نشا.

- ضع ملعقة كبيرة من البن في كوب زجاجي به ماء ثم قم تقليبه، فإذا تحول الماء إلى اللون البني الداكن، فهذا يعني أنه غير أصلي وبه قمح.

- يمكنك الاستعانة بعصر ليمونة على القهوة، فإذا لاحظت «فوران» فهي مغشوشة وأضيفت الكربونات إليها.

- تذوق القهوة، فإن كانت دون مرارة فهذا يعني أنّ عليها «محلي صناعي».

- إذا كانت القهوة تحتوي على ذرات بيضاء فهذا يدل على وجود صانع مرارة.

نصائح لتجنب شراء البن غير الأصلي

- قم بشراء حبوب كاملة بدلاً من المطحونة لأنها يصعب غشها.

- تسوق الحبوب غير المنكهة حتى تتعرف على الطعم الأصلي.

- اقرأ المكونات بعناية إذا كنت تشتري قهوة معلبة أو مغلفة، فوجود عدد من المكونات مثل الشيكوريا، السكر، أو الجلسرين في تركيبها إشارة غير جيدة.

- اشتر من مكان معروف ومعاملاته التخزينية جيدة.

- ابحث عن منشأ القهوة، فبعض البلدان لا تنتج بن أرابيكا، وبالتالي منطقيا لا تصدرها.

طرق غش البن

- مزجه مع أنواع أخرى من الحبوب، مثل البقول، الحمص، فول الصويا، النشاء، القمح، السكر البني، جذور الهندباء البرية (الشيكوريا)، أو حتى إضافة الخشب المطحون.

- إضافة الجليسيرين أثناء التحميص، مما يساعد على زيادة وزنه.

- خلط حبوب بن الروبوستا مع أرابيكا، وبيعها على أنها أرابيكا.

- إضافة بعض المنكهات لحبوب البن، مثل الكراميل، ما يساعد على إخفاء الطعم الأصلي للقهوة.

- إضافة السكر الأبيض أثناء التحميص.

- وضع الكربونات للقهوة أو الخبز المحروق أو الحمص.