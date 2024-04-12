انخفاض أسعار البن 15% في مصر خلال رمضان.. ومسؤول يتوقع زيادة الطلب بعد العيد

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ أسعار البن شهدت تراجعًا واضحًا وكبيرًا خلال شهر رمضان المبارك، خاصة مع انخفاض الطلب.

تراجع أسعار البن 15%

وأضاف «فوزي» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ أسعار البن تراجعت بقيمة 15%، ليسجل سعر الكيلو السادة 400 جنيه في المحلات للمستهلكين، خاصة مع تراجع الطلب وانخفاض السعر العالمي، واستقرار سعر الدولار في السوق المحلي.

وتوقع زيادة الإقبال على البن خلال الفترة الحالية، خاصة عقب انتهاء فترة العيد؛ نظرًا لعودة المواطنين للاستهلاك الطبيعي الذي انخفض خلال شهر رمضان، خاصة وأن مدة الصيام تأخذ أغلب فترات النهار، مما يقلل من الاعتماد على القهوة في الصباح.

أسعار البن اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار البن اليوم في مصر، وفقًا لآخر تحديث في الأسواق المحلية:

سجل سعر كيلو البن السادة 400 جنيه في الأسواق للمستهلك، وتراوح سعر كيلو البن المحوج من520 لـ 600 جنيه، وجاء سعر كيلو البن السادة الجولد 520 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البن المحوج الدوبل 680 جنيهًا، وجاء سعر كيلو البن البرازيلي السادة بنحو 800 جنيه، ووصل البن البرازيلي المحوج إلى 840 جنيهًا.