قبل رمضان.. وصفة بـ10 جنيهات لتلميع الأكواب والمعالق الألومنيوم بسهولة

تعتبر عملية تنظيف المنزل مهمة صعبة بالنسبة للنساء، خاصة قبل بداية شهر رمضان، ومن أكثر الأمور المهمة طريقة سحرية تلميع الأكواب الزجاجية والملاعق الألومنيوم في دقائق، وذلك عبر الاعتماد على وصفة سحرية بمكونين فقط وذلك عبر موقع «ماي بيوت» والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي:

وصفة بـ10 جنيهات لتلميع الأكواب الزجاجية والمعالق الألومنيوم

تحتاج ربات المنزل إلى طريقة سحرية لتلميع الأكواب والمعالق بسهولة، وتحتاج تلك الوصفة إلى بعض المكونات الأساسية الموجودة داخل المنزل وجاءت على النحو التالي:

خل أبيض

عبوة فارغة للرش

صودا الخبز

بخاخ تنظيف الزجاج

قطعة قماش

فرشاة ناعمة

أوراق جرائد

أكياس شاي

الوصفة

يمكنك بسهولة اللجوء إلى هذه الوصفة، التي تعتمد بشكل أساسي على الخل، باعتباره من المواد الطبيعية المنزلية، والتي يمكن استخدامها في تنظيف وتلميع الأسطح الزجاجية، ويرجع ذلك إلى كون من الأحماض القوية التي تعمل على تفتيت الرواسب المعدنية، لذا فهو من المواد المفضلة التي يتم استخدامها في تلميع وتنظيف الزجاج وتلميع أي شيء ترغبين فيه.

اخلط كميّة قليلة من عصير الليمون مع حوالي نصف كوب من الخل.

قم بسكب الخليط في عبوة فارغة للرش.

ابدأ برشّه على السطح الزجاجي.

يُترك الخليط من 5 إلى 10 دقائق على الزجاج.

يُمسح الخليط بقطعة من القماش النظيف والجاف الخالي من الوبر أو بمنشفة ورقيّة.

ننصحك باستخدام هذه الحيلة عند تلميع و تنظيف زجاج الفرن أو أي سطح زجاجي في المطبخ.

وصفة أخرى الخل والملح