استشاري تغذية تحذر من منتجات فرد الشعر: تضر الجلد والجسم

قالت الدكتورة مها خليفة، استشاري التغذية العلاجية، إنَّ جلد الإنسان يحتوى على مسام، تنقل بدورها أي شيء يتم وضعه على سطح الجلد إلى الأوردة والشرايين وتباعاً لأعضاء الجسم المختلفة عبر الدورة الدموية، محذرةً من بعض طرق فرد الشعر المنتشرة مؤخراً.

وتابعت «خليفة»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين والمُذاع على شاشة «dmc»: «بعض طرق فرد الشعر والتي تستخدم مستحضرات تحتوي على مواد كيماوية ضارة عند استنشاقها أو التعرض لها لفترة طويلة، تسبب مشاكل صحية كبيرة نحن في غنى عنها».

واستطردت موضحة: «زي لما بناكل حاجه فيها تغذية للجلد الجسم بيمتصها وتغذي طبقات الجلد المختلفة من خلال الدورة الدموية، والجلد هو أكبر جهاز في جسم الإنسان ويحتوي على أنسجة وشعيرات تغطية بالكامل، وبالتالي كل ما يتعرض له يدخل إلى جسمنا ويؤثر على صحتنا».

وشددت على عدم استعمال بعض مواد العناية بالبشرة والشعر ومنها منتجات فرد الشعر، موصية بالبحث بعناية على الإنترنت عن خلفية أي مستحضر يتم استخدامه ومعرفة مكوناته، وهل هو آمن، أم يحتوي على مواد تسبب تسمم للجسم أو مشاكل صحية، وذلك قبل شراء المنتج أو مستحضر التجميل الذي ننوي استعماله على الجلد مباشرة أو تناوله بالفم.