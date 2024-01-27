«شعبة الكوافير» تحذر من بروتين فرد الشعر المضروب.. الأصلي بـ8 آلاف جنيه

قال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إنه برغم من ارتفاع أسعار مستلزمات التجميل الأصلية في الأسواق، فإن هناك عددا من المنتجات المقلدة والتي تباع بأسعار زهيدة من قبل التجار، أهمها ما يخص البروتين للسيدات ومنتجات فرد الشعر.

الدجوي: رصدنا الكثير من المنتجات المقلدة في الأسواق

وأضاف «الدجوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الشعبة رصدت منتجات مقلدة تباع بأسعار زهيدة، منها على سبيل المثال ما يخص منتجات فرد الشعر، وهو ما يعرف بين السيدات بـ«البروتين»، حيث يباع حاليا في الأسواق بسعر 600 جنيه، في حين يصل سعره الأصلي لـ8 آلاف جنيه.

وأوضح رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، أن البروتين المقلد أو المضروب والذي تشتريه الكثير من السيدات مضر جدا بخصلات الشعر، حيث يحتوى على ما يسمي بـ«الفورمالين»، وهي مادة خطرة على الشعر وتضر بالصحة العامة للجسم، وبعد وضعه على الشعر يفرده لكنه يصدر الكثير من الأبخرة الضارة بموظف صالون التجميل في وقت وضعه أكثر من ضرره بالعميل.

أضرار بروتين الشهر المضروب

وأكد أن العميل يتضرر بعد وضع ذلك الفرد على الشعر بعد اختلاط المادة المكونة للمنتج بعد امتصاصه بالدم، الأمر الذي يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطرة بعد اختلاطه وتفاعله مع الجسد أو الدم.

ونصح رئيس شعبة الكوافير ضرورة شراء المنتجات الأصلية من أجل الحفاظ على الصحة العامة للجسد، حيث يعد استخدام تلك المنتجات المقلدة من الخطورة حال الاستمرار في استخدامها لفترات طويلة، كما أن استخدام المنتجات الأصلية أفضل كثيرا لصحة السيدات والفتيات على الصحة العامة للجسم بعد فترة من الاستخدام.