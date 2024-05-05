انتشار طبي بالكنائس وأماكن الاحتفالات بالدقهلية لتوفير الخدمات الطبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، جاهزية الإدارات الطبية لتوفير الرعاية الصحية خلال احتفالات عيد القيامة المجيد، من خلال انتشار مكثف للفرق أمام الكنائس والمتنزهات والنوادي بقرى ومدن المحافظة وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لهم.

تواجد طبي بالكنائس بمناسبة عيد القيامة المجيد بالدقهلية

وأكد مكين، أن التواجد الطبي جاء بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة وجود انتشار مكثف للفرق الطبية أمام الكنائس بجميع قرى ومدن المحافظة.

تقديم خدمات طبية متكاملة

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن التواجد شمل أماكن الاحتفالات بعيد القيامة المجيد والعمل على تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المراة وكبار السن في أماكن الاحتفالات بالكنائس.

وأشار إلى انتشار فرق التواصل المجتمعي لمساعدة المواطنين والتنبيه عليهم باتباع كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتوعيتهم بالمبادرات الرئاسية التي تقدمها الدولة سواء للمرأة المصرية أو كبار السن ومرضى الاعتلال الكلوي وغيرها.

وأشار مكين إلى انعقاد لجنة الأزمة بالمديرية، لمتابعة أي بلاغات على مدار الساعة.