تامر عبدالمنعم عن هجومه على سمية الخشاب: قلت مينفعش نختزل المهرجان في فستانها

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على الفنانة سمية الخشاب بسبب إحدى دورات مهرجان الجونة، إذ قال في وقت سابق: «أتحدى تكون شافت فيلم من أفلام مهرجان الجونة».

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «أردت الدفاع عن المهرجان، ومعرفش سمية الخشاب خالص، واتقابلنا مرة واحدة، أما بالنسبة إلى هجومي عليها، فقد كنا في قصر السينما، وهاجم البعض مهرجان الجونة».

وتابع الفنان: «سألتهم لو كانوا يريدون الهجوم على مهرجان الجونة أم الريد كاربت، عيب لما يبقى عندنا مهرجان محترم وكبير اللي أنا مش مدعو فيه، واللي عاملينه مصريين، اما بالنسبة لسمية الخشاب فأنا أتحدى إن علاقتها بالمهرجان تتجاوز الافتتاح والريد كاربت ولم تشاهد فيلما، والكلام كان على فستان سمية الخشاب عشان كده قلت مينفعش نختزل المهرجان في فستانها».