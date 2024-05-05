أمينة الفتوى تكشف الضوابط الشرعية للتعامل بين الطرفين في فترة الخطوبة (فيديو)

قالت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ضوابط للتعامل بين الطرفين في فترة الخطوبة، وهي المظلة الشرعية التي وضعها الشرع الشريف.

وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «أول هذه الضوابط عدم التلامس الجسماني، كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال «لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ رجلٍ بِمِخْيَطٍ من حديدٍ خيرٌ من أن يمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له».

وأضافت: «وهناك ضوابط عدم الخلوة المحرمة، وهي الانفراد مع بعض، وهو إنهم يجتمعوا في مكان لا يطلع فيه أحد ويأمنان إن مفيش حد يطلع عليهم، يعني مينفعش يختلوا في غرفة لوحدهما، والشات والتواصل الاجتماعي لا يكون حرام، ويكون حرام لما يخرج إلى التجاوز اللفظي، والإخبار بالمشاعر بين الشاب والفتاة لا يوجد فيه أي منع شرعي، ولكن التمادي في المشاعر والاستنزاف العاطفي، فيه منع في فترة الخطوبة».

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