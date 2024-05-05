حزب الجيل: التحالف الوطني خطوة مهمة نحو تكامل مؤسسات العمل الأهلي

اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الأربعاء المقبل، خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التحالف ليصبح من أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة في مصر وشريك للدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومساهمًا في تحسين حياة الملايين من المصريين.

وأكد «الشهابي» أن التحالف قدم خدمات كبيرة منذ انطلاقه في مارس 2022، مشيرًا إلى أنه لعب دورًا تاريخيًا في دعم الأشقاء بقطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي عليه في السابع من أكتوبر الماضي.

تحسين حياة أكثر من 20 مليون مصري

وأضاف أن التحالف الوطني لعب دورًا رائدًا في تحسين حياة أكثر من 20 مليون مصري وأصبح ذراعًا تنمويًا للدولة في الداخل والخارج، إذ كان عنوانًا لمصر الشعبية التي استجابت لدعوة مصر الرسمية في إغاثة أهلنا الصامدين في قطاع غزة مقدمين لهم كل احتياجاتهم الحياتية من غذاء وأدوية ومياه شرب.

واعتبر أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمعية العمومية للتحالف، المكونة من 36 كيانا وجمعية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصري والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للانعقاد يوم الأربعاء المقبل «بقرار جمهوري» لانتخاب مجلس الأمناء لإدارة هذا الكيان الضخم من بينهم خطوة مهمة في تاريخ العمل الأهلي والخيري كان لابد منها وخاصة بعد صدور القانون رقم 171 لسنة 2023 ولوائحه التنفيذية.

تقديم الدعم للأسرة المصرية

وتوقع «الشهابي» أن يكون التحالف الوطني، بعد انعقاد جميعته العمومية، أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة والتنمية الوطنية في مصر، وذلك من خلال شبكة منظماته المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، وسيتمكن من تقديم الدعم للأسرة المصرية وتحسين جودة معيشتها بعد أن نجح منذ انطلاقه في مارس 2023 في القضاء على ازدواجية المنفعة، وقدم نموذجًا أمينًا ومحترفًا في كيفية إدارة أموال التبرعات والوصول بها إلى الملايين من المستحقين من المصريين.