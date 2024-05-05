11 منفذا لصرف الألبان الصناعية للأطفال خلال إجازة شم النسيم بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تخصيص 11 منفذاً بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لصرف الألبان الصناعية للأطفال خلال إجازة شم النسيم 2024، وذلك في إطار التيسير على المواطنين، بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

منافذ صرف ألبان الأطفال خلال إجازة شم النسيم

ووفقاً لما حددته المديرية، فإنّ منافذ صرف ألبان الأطفال في محافظة كفر الشيخ خلال إجازة شم النسيم 2024، كالتالي:

1- كفر الشيخ - وحدة محلة موسى.

2- مطوبس - وحدة إبيانة الصحية.

3- قلين - رعاية الطفل بقلين.

4- فوّه - رعاية طفل فوّه.

5- سيدي غازي - وحدة الاتحاد.

6- سيدي سالم - المركز الطبي.

7- دسوق - أبو مندور.

8- بلطيم - وحدة الزهراء «الساحل القبلي».

9- الرياض - وحدة العاقولة.

10- الحامول - المركز الطبي.

11- بيلا - خاطر.

التسهيل على المواطنين خلال إجازة شم النسيم

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، توفير 11 منفذاً لصرف الألبان الصناعية للأطفال خلال إجازة شم النسيم 2024، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 مساءً، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين خلال إجازة شم النسيم.