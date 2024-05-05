فرص عمل جديدة براتب يصل إلى 8 آلاف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» عن توافر وظائف شاغرة في بعض شركات القطاع الخاص، براتب يصل إلى 8 آلاف جنيه، بشرط الحصول على مؤهلات تحت المتوسطة أو فوق المتوسطة.

وظائف إشراف داخلي وعمال نظافة

تحتاج إحدى الشركات في مدينة السادس من أكتوبر إلى مشرفين داخليين، وعمال نظافة، وذلك بالشروط الآتية:

- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة تبدأ من سنة وحى ‎4 سنوات.

السن المطلوب: من 25 إلى 35 سنة.

- المؤهل المطلوب: الحصول على الإعدادية.

- الراتب الأساسي: يتراوح ما بين 4500 و5 آلاف جنيه.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

مميزات الوظيفة:

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

- وللتقديم على الوظيفة من هنـــــــا.

وظائف أخصائي توريد معدات الثقيلة

تطلب إحدى الشركات الواقعة في منطقة وسط البلد بالقاهرة، أخصائي توريد معدات ثقيلة، وذلك بالشروط الآتية:

- مستوى الخبرة: من سنتين إلى ‎3 سنوات.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: من 22 إلى 35 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

- فهم قوي لأنواع مختلفة من المعدات الثقيلة ووظائفها.

- مهارات تواصل وشخصية ممتازة، مع القدرة على بناء علاقة مع البائعين.

- القدرة على السفر بشكل مستقل والالتقاء بالبائعين في الموقع.

- مهارات تنظيمية قوية والاهتمام بالتفاصيل.

- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

مميزات الوظيفة:

- الراتب الأساسي: يتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات (نوفر بدل مواصلات).

المتطلبات الوظيفية:

- القيام بإجراء بحث لتحديد البائعين المحتملين لتأجير المعدات الثقيلة في المنطقة المخصصة.

- السفر إلى مواقع البائعين لفحص المعدات، والتأكد من آدائها الوظيفي والحالة العامه لها.

- التقاط صور فوتوغرافية عالية الجودة للمعدات، مع إبراز مميزاتها وإمكانياتها.

- جمع معلومات تفصيلية عن كل معده، بما في ذلك المواصفات وأسعار الإيجار والتوافر.

- ويمكنك التقديم على الوظيفة من هنـــــــا.