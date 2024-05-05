وظائف شاغرة في شركة بترول.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت شركة عجيبة للبترول، عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب بحقول الشركة، بمحافظة مطروح، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 بنظام التعيين، بعقود عمل دائم بالشركة، وبرواتب مجزية.

شروط التقديم في وظائف البترول 2024

وكشفت شركة البترول الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، وهي:

- الحصول على بكالوريوس طب وجراحة من إحدى الجامعات الحكومية، دفعة 2016 وما بعدها.

- تقدير عام (جيد) على الأقل.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

- القيد بنقابة الأطباء.

- الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

- شهادة أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء من تأديتها.

- خبرة لا تزيد عن 5 سنوات.

- خبرة عملية في حالات الطوارى والإسعافات الأولية.

- القدرة في التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الطبية، يفضل من لديه خبرة بالعمل بقطاع البترول.

- اجتياز الاختبارات المنعقدة في هذا الشأن.

المستندات المطلوبة لوظائف 2024

وطالبت الشركة من الراغبين لشغل الوظائف المعلن عنها تقديم السيرة الذاتية، مرفقا بها ما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي، ومن شهادة المؤهل.

- صورة من كارنيه نقابة الأطباء.

- صورة من ترخيص مزاولة المهنة.

- صورة من موقف شهادة الخدمة العسكرية.

الحضور إلى مقر الشركة الرئيسي

- صورة شخصية حديثة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات الشحن على عنوان الشركة التالي «شارع البرامكة - المنطقة السابعة - مدينة نصر - القاهرة - ص ب 4503 رقم بریدی 11717»، أو الحضور إلى مقر الشركة الرئيسي بالقاهرة، وتسليمه بالبريد المركزي بالشركة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، ويجرى إخطار المتقدمين بموعد ومكان انعقاد الاختبارات لاحقا.