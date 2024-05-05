رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وظائف شاغرة في شركة بترول.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

كتب:

سلامة عامر
01:32 م | الأحد 05 مايو 2024
وظائف أرشيفية

وظائف أرشيفية

أعلنت شركة عجيبة للبترول، عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب بحقول الشركة، بمحافظة مطروح، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 بنظام التعيين، بعقود عمل دائم بالشركة، وبرواتب مجزية.

شروط التقديم في وظائف البترول 2024

وكشفت شركة البترول الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، وهي:

- الحصول على بكالوريوس طب وجراحة من إحدى الجامعات الحكومية، دفعة 2016 وما بعدها.

- تقدير عام (جيد) على الأقل.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

- القيد بنقابة الأطباء.

- الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

- شهادة أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء من تأديتها.

- خبرة لا تزيد عن 5 سنوات.

- خبرة عملية في حالات الطوارى والإسعافات الأولية.

- القدرة في التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الطبية، يفضل من لديه خبرة بالعمل بقطاع البترول.

- اجتياز الاختبارات المنعقدة في هذا الشأن.

المستندات المطلوبة لوظائف 2024

وطالبت الشركة من الراغبين لشغل الوظائف المعلن عنها تقديم السيرة الذاتية، مرفقا بها ما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي، ومن شهادة المؤهل. 

- صورة من كارنيه نقابة الأطباء. 

- صورة من ترخيص مزاولة المهنة.

- صورة من موقف شهادة الخدمة العسكرية.

الحضور إلى مقر الشركة الرئيسي

- صورة شخصية حديثة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات الشحن على عنوان الشركة التالي «شارع البرامكة - المنطقة السابعة - مدينة نصر - القاهرة - ص ب 4503 رقم بریدی 11717»، أو الحضور إلى مقر الشركة الرئيسي بالقاهرة، وتسليمه بالبريد المركزي بالشركة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، ويجرى إخطار المتقدمين بموعد ومكان انعقاد الاختبارات لاحقا.

اقرأ المزيد:

بهاء الدين رئيسا لمجلس إدارة شركة "إنبي".. 3 تعيينات جديدة بـ"البترول"

آخر موعد للتقديم على وظائف شركة البترول ورابط التسجيل

عضو بـ«النواب» يطالب بإنشاء كليات ذكاء اصطناعي في الجامعات الحكومية

«معلومات الوزراء»: زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة في مدن القناة بنسبة 50%

معلومات الوزراء: دعم 24 مركزا لذوي الهمم في الجامعات الحكومية

موعد إجازة العيد في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة

«الإدارية العليا» تؤيد التحاق طبيب في سوهاج بوظيفة معيد بقسم الباطنة

هل يعاقبك جسدك بسبب هذه الأفعال؟.. طبيب يكشف أسباب الإرهاق الدائم

ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بألم العظام؟.. طبيب يوضح السبب
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.