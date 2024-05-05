وظائف شاغرة في شركة بترول.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
كتب:
سلامة عامر
01:32 م | الأحد 05 مايو 2024
وظائف أرشيفية
أعلنت شركة عجيبة للبترول، عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب بحقول الشركة، بمحافظة مطروح، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 بنظام التعيين، بعقود عمل دائم بالشركة، وبرواتب مجزية.
شروط التقديم في وظائف البترول 2024
وكشفت شركة البترول الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، وهي:
- الحصول على بكالوريوس طب وجراحة من إحدى الجامعات الحكومية، دفعة 2016 وما بعدها.
- تقدير عام (جيد) على الأقل.
- إجادة تامة للغة الإنجليزية.
- القيد بنقابة الأطباء.
- الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء من تأديتها.
- خبرة لا تزيد عن 5 سنوات.
- خبرة عملية في حالات الطوارى والإسعافات الأولية.
- القدرة في التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الطبية، يفضل من لديه خبرة بالعمل بقطاع البترول.
- اجتياز الاختبارات المنعقدة في هذا الشأن.
المستندات المطلوبة لوظائف 2024
وطالبت الشركة من الراغبين لشغل الوظائف المعلن عنها تقديم السيرة الذاتية، مرفقا بها ما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي، ومن شهادة المؤهل.
- صورة من كارنيه نقابة الأطباء.
- صورة من ترخيص مزاولة المهنة.
- صورة من موقف شهادة الخدمة العسكرية.
الحضور إلى مقر الشركة الرئيسي
- صورة شخصية حديثة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات الشحن على عنوان الشركة التالي «شارع البرامكة - المنطقة السابعة - مدينة نصر - القاهرة - ص ب 4503 رقم بریدی 11717»، أو الحضور إلى مقر الشركة الرئيسي بالقاهرة، وتسليمه بالبريد المركزي بالشركة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، ويجرى إخطار المتقدمين بموعد ومكان انعقاد الاختبارات لاحقا.