وظائف خالية برواتب 10 آلاف جنيه وحوافز.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت مبادرة توظيف مصر عن وظائف خالية بمطبعة برواتب مجزية تصل 10 آلاف جنيه، في إطار حرصها على توفير فرص عمل مناسبة للشباب من حيث طبيعة العمل والرواتب.

تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر

تستعرض «الوطن» المزيد من التفاصيل حول وظائف مبادرة توظيف مصر، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وطريقة التقديم، التي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب مطبعة العزازي شباب للتعيين في المجالات التالية:

1- مصمم جرافيك، خبرة لا تقل عن سنتين.

2- كاشير، خبرة لا تقل عن سنة.

3- أخصائي خدمات طباعة، حديث التخرج.

شروط الوظيفة

يشترط للقبول في الوظائف الأتي:

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون لديه مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى للسن 28 سنة.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بمقر المطبعة بمصر الجديدة.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات الآتية:

- رواتب مجزية تصل إلى 10000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز.

- عدد ساعات العمل حسب كل وظيفة.

- إجازة أسبوعيا.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنـا.

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