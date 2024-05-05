آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة المالية.. اعرف المستندات وطريقة التقديم

أيام قليلة، ويغلق باب التقديم على الوظائف الشاغرة بوزارة المالية، والتي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية، إذ تنتهي مدة قبول طلبات التقدم الخميس المقبل.

وبحسب ما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية، تشمل المستندات المطلوبة، الآتي:

الوظائف المتاحة

1- مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني لمعلومات المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

2- مدير عام الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالادارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

3- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية.

4- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.

المستندات المطلوبة

- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4 X 6 .

- عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم.

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل، مرفقا بها المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات.

- مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

طريقة التقديم

وتقدم الطلبات والمستندات سالفـة الذكر باليد برسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية في موعد أقصاه 09/ 05/ 2024، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، ولن يُلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد، ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=NFvCDwXpkp+y968ABiWU+A==