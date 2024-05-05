تموين الفيوم تشن حملات على المخابز تزامنا مع شم النسيم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة على عدد من المخابز البلدي والأسواق اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، للتأكد من وزن ونظافة الخبز، فضلًا عن التأكد من التزام التجار بتخفيض الأسعار، إذ تم تحرير 14 محضرًا متنوعًا للمخابز والمحال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات على المخابز البلدي والسياحي، ومتابعة أوزان وأسعار الخبز، فضلًا عن متابعة محال الأكلات الشعبية، والسوبر ماركت للتأكد من مطابقة المعروض للمواصفات، والتزامهم بتخفيض الأسعار.

تحرير 14 محضرًا متنوعًا

وكشف المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، قيام حملة تموينية مكبرة من إدارة تموين طامية، بتحرير 14 محضرًا ضد عدد من المخالفين، وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

وأشار إلى أنّ المحاضر التي جرى تحريرها كان معظمها للمخابز إذ جاءت كالآتي:

محضر توقف جزئي عن إنتاج الخبز.

4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

محضرا عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطن.

محضرا عدم نظافة أدوات العجين.

محضر عدم وجود قائمة إعلان بالمخبز.

محضر بيع بأسعار زائدة عن السعر الرسمي للسجائر.

محضرا عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية.

محضر عدم حيازة شهادة صحية.

ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع

وشدد وكيل تموين الفيوم، على استمرار الحملات المكثفة في مختلف الأسواق، والمخابز، للتأكد من ضبط الأسعار، وعرض سلع مطابقة للمواصفات، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.