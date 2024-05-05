«تموين الفيوم»: استلام 75 ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، استمرار توافد المزارعين والتجار على الصوامع والشون لتوريد محصول القمح، موضحة أن الصوامع تفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، بصورة يومية حتى أيام العطلات الرسمية.

توريد أكثر من 75 ألف طن

وأوضح المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ موسم توريد القمح 2024 شهد حتى الآن توريد نحو 75 ألفًا و589 طنًا في 14 موقعًا مخصصًا للتوريد في مختلف أرجاء المحافظة، مع تسليم مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

سعر توريد القمح لموسم 2024

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنّ سعر توريد القمح لموسم 2024 يختلف باختلاف درجة نقاوة القمح والتي تحددها سلامة الغذاء في كل صومعة أو مركز تجميع، إذ يضم 3 فئات كالآتي:

- سعر توريد القمح بدرجة نقاوة 23.5 يسجل 2000 جنيه للأردب.

- سعر توريد القمح بدرجة نقاوة 23 يسجل 1950 جنيهًا للأردب.

- سعر توريد القمح بدرجة نقاوة 22.5 يسجل نحو 1900 جنيه للأردب.

موعد انتهاء موسم توريد القمح 2024

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق لها، أن موسم توريد القمح المحلي للعام الحالي بدأ 15 أبريل المُنصرم، فيما حددت آخر موعد لتوريد القمح 2024 يوم 15 أغسطس المقبل، كما شددت على حظر نقل القمح المحلي من مكان إلى آخر أو من محافظة إلى أخرى دون تصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.