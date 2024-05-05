صحي ولذيذ.. موالح بـ«الهيمالايا» لسلامة الضغط والقلب و«الدايت»

لذة الاستمتاع بمذاق عالم الموالح، يُحرم منها البعض لظروفهم المرضية، ولكن يبرع أصحاب محال الفسيخ والرنجة لإرضاء جميع الأذواق بمختلف الظروف، ومن بينهم قررت «فاطمة» أن تكمل مسيرة والدتها «قدرية» وأجدادها ليس بالحفاظ على مزاولة مهنتها في الرنجة والفسيخ ولكنها عمدت إلى التطوير حتى صنعت «طلب» مخصوص لمرضى الضغط والقلب ولمتبعي الحمية الغذائية.

الرنجة والفسيخ مهنة تتوارثها عائلة «قدرية»

«5 أجيال في تصنيع الرنجة والفسيخ».. مهنة تتوارثها عائلة «قدرية» من 116 عاما، بدأت بمحل في طنطا، لكل جيل بصمة خاصة تجعله مميزا عن السوق: «إحنا محتفظين بأصل المهنة والتريكات الأصلية للصنعة».

«نور الصباح» بداية عائلة «قدرية» في عالم الموالح، فكان المحل الأصلي لهم ونقطة الانطلاق بسوق الفسيخ في طنطا، وتقول «فاطمة» ابنة قدرية إنّها درست في 3 جامعات 3 تخصصات مختلفة بينها كلية قمة لكنها اتجهت إلى مهنة أجدادها: «طلعت لقيت أبويا فسخاني وجدي فسخاني وجده، وعلى مدار 50 عاما وقفت والدتي في المكان، فكان تغيير اسم المحل لـ(قدرية) تكريم لها».

«ما تنسوش أصلكم وما تنسوش تاريخكم»، كانت نصيحة الأم لأبنائها، فكان لكل جيل منهم بصمة، فخرجت «فاطمة» بـ«فسيخ ملح الهيمالايا» ليناسب مرضى القلب والضغط، والذي توصلت له بعدما وجدت طلبات كثيرة من المرضى: «كانوا يطلبوا فسيخ نص تسوية أو ملح خفيف أو زيرو ملح».

ملح الهيمالايا

الاعتماد على ملح الهيمالايا كانت واحدة من بصمات «فاطمة»، لتوفر طلبات للمرضى الممنوعين ومتبعي «الدايت»: «بنحاول نوفر للناس حاجة صحية، علشان كده الفسيخ بياخد مدة تمليح 21 يوما وده محدد من الصحة».

«فسيخ كيوي، ورمان، وبرتقال وأناناس».. طريقة جديدة توصلت لها فاطمة، لإرضاء محبي الفسيخ الذين يسعون لتجربة أي جديد: «ده بيخلي الزفارة والريحة ضايعة بنسبة 90%، وبيدي طعم كويس ومش بيغير من طعم الفسيخ».