«لو مبتاكلش الفسيخ والرنجة».. 5 أطعمة بديلة يمكن تناولها في شم النسيم

ساعات قليلة تفصل المصريين عن حلول عيد شم النسيم الذي يرتبط بشكل وثيق بتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، إذ تنتشر هذه الأصناف بكثرة في الأسواق قبل العيد بأيام، لتصبح مائدة أساسية في بيوت المواطنين للاحتفال بهذا اليوم.

وعلى الرغم من الإقبال عليها إلا أنّ البعض لا يفضل طعمها، وتعود أسباب هذا النفور إلى رائحتها النفاذة التي قد تُسبب إزعاجًا له، أو الخوف من مخاطرها الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى التي قد تصيب بعض الفئات.

الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية يقول في حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك بعض الأكلات البديلة للفسيخ والرنجة التي تعد بديلًا صحيًا في أعياد شم النسيم تتمثل في الآتي:

التونة

ويقول أستاذ التغذية العلاجية، إنّ التونة من أبرز الأكلات البديلة للأسماك المملحة، كما أنّها تعتبر طبقا أساسيا على المائدة، إذ تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ونسبة الأملاح بها قليلة جدًا.

البوري والماكريل والسردين

ومن بين بدائل الفسيخ والرنجة، أسماك البوري والماكريل والسردين، إذ يفضل البعض إعدادها بطريقة صحية بعد تنظيفها جيدًا، ويُجرى تسويتها عن طريق الشواء أو القلي، واستخدام نسبة قليلة من الملح في التسوية.

البيض

البيض من الأكلات الذي جرت العادة على تناوله في شم النسيم، وبالنسبة للعازفين عن الفسيخ والرنجة يمكنهم تناول البيض المسلوق نظرًا لقيمته الغذائية المرتفعة، كما أنّه غني بالأحماض الأمينية الأساسية للجسم، لكن ينصح «حماد» بالابتعاد عن الألوان الصناعة في تلوين القشرة الخارجية كونها تسبب أضرارًا للجسم، واستبدالها بالملونات الطبيعية مثل أوراق الكركديه أو قشر البصل.

وبالنسبة للأطفال والشباب يفضل تناول من بيضة إلى بيضتين في اليوم، والاكتفاء بواحدة فقط لكبار السن.

الملانة

وتعتبر «الملانة» أو الحمص الأخضر أشهر أطعمة شم النسيم، ويحتوي على قيمة غذائية عالية، فهو غني بالعديد من الفيتامينات والبروتينات والألياف والمعادن المفيدة للجسم، كما يعمل على تقوية الجهاز المناعي.

المأكولات الخضراء

وخلال شم النسيم، يُنصح بالإكثار من تناول الخضروات الطازجة بجميع أنواعها مثل الخس والبنجر والجزر والجرجير والفلفل بألوانه.

مشروبات تساعد على الهضم

وينصح أستاذ التغذية بالإكثار من تناول الشاي الأخضر واليانسون والشمر والحلبة، لأنها تساعد هذه المشروبات على الهضم بصورة طبيعية، فيما يفضل الابتعاد تمامًا عن تناول المشروبات الغازية بعد تناول الفسيخ والرنجة، إذ تعطي الشخص شعورًا مؤقتًا بالهضم، لكنها تسبب عسر الهضم وتسبب مشكلات في الجهاز الهضمي.