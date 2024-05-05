4 طرق للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في الفم.. بينها شرب الشاي الأخضر

مع حلول عيد شم النسيم، يستعد ملايين المصريين للاحتفال بتلك المناسبة بتناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والسردين مع البص الأخضر والليمون، وعلى الرغم من المذاق الشهي لتلك الأطعمة إلا أنها تخلف رائحة سيئة في الفم ما يسبب إحراجًا لكثيرين، لذا نستعرض في التقرير التالي 4 طرق للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في الفم، وفقًا لموقع «Medical news today».

طرق التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في الفم

- الشاي الأخضر

يعد شرب الشاي الأخضر بعد تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم، من أكثر الطرق فاعلية في الحد من رائحة الفم الكريهة، إذ يحتوي على بعض المركبات الكيميائية مثل الكاتيكين التي تساهم بشكل كبير في التخلص من رائحة الفم المزعجة.

شرب الماء

يساعد شرب الماء على التخلص من بقايا الطعام الذي تتركها الرنجة والفسيخ، كما يساهم في إنتاج لعاب الفم الذي يعمل على إزالة البكتيريا الفموية المسببة لرائحة الفم الكريهة والتخلص منها.

الفرشاة والمعجون

بعد تناول الطعام بشكل عام، يتبقى بعضه على الأسنان وتحت اللثة، ويصعب إزالة هذه البقايا باستخدام الماء وغسل الفم فقط، لذلك يُنصح باستخدام فرشاة الأسنان وغسلها بالمعجون المخصص لها، إذ يعمل على تقليل البكتيريا الفموية بشكل كبير والتخلص رائحة الفم الكريهة.

مضغ العلكة

يمكن لمضغ العلكة أو اللبان أن يساعد على التخلص من روائح الفم الكريهة وجزيئات الطعام والبكتيريا التي تظل موجودة في الفم بعد الأكل، كما يقلل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان، لذلك ينصح بمضغ العِلك لمدة 20 دقيقة بعد أكل الرنجة والفسيخ.