معلومات عن مرض المطرب محمد عبده

الفنان محمد عبده، صاحب علامات فنية واضحة، على مدار سنوات طويلة ماضية، إذ يتمتع بشعبية كبيرة في الوطن العربي، ويعيش الجمهور حاليا حالة من الحزن بعد إعلانه إصابته بمرض السرطان، وبدأ في جلسات الكيمياوي في باريس.

مرض المطرب محمد عبده

ويرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن مرض المطرب محمد عبده، وفق الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

مرض السرطان هو ضمن عدد كبير من الأمراض، التي تتميز بتطور خلايا شاذة، كما أنها لديها القدرة على الانتشار داخل جميع أنحاء الجسم.

أعراض مرض السرطان:

- الإرهاق

- وجود كتلة تحت الجلد

- تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره

- تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

- سعال مستمر أو صعوبة في التنفس

- ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

- زيف أو كدمات بلا سبب معروف

إعلان إصابة محمد عبده بالسرطان

يذكر أن الفنان محمد عبده، أعلن عن إصابته بمرض السرطان، في رسالة صوتية، أرسلها إلى الأمير الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن، نشرتها عدة وسائل إعلام سعودية، خلال الدقائق القليلة الماضي.