محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. ويروي باكيا: بدأت جلسات الكيماوي

أعلن الفنان محمد عبده إصابته بالسرطان، وبدء تلقي جلسات العلاج الكيماوي في باريس، وذلك عبر رسالة صوتية مسجلة بينه وبين الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن، نشرتها وسائل إعلام سعودية.

محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان

وفي الرسالة المسجلة قال محمد عبده: «ياحبيبي يابدر يارفيق الدرب ورفيق العمر وصديق العمر الوافي والحبيب، اللي شكلنا عريضة المملكة العربية السعودية، وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمات مفهومة في كل مكان، ودا حاجة كبيرة جدًا، إيش تاخد أنت كيمياوي، وأنا أخد كيمياوي كمان في باريس».

وتابع: «أنا الآن أخذ كيمياوي كمان ياحبيبي، الله معانا»، باكيًا: «من محبة الله فينا، الله يراعك ويراعني ويراعي كل إنسان كل بني أدم خدم بلده زينا».

ليرد عليه الأمير بدر بن عبد المحسن: «حبيبي يامحمد، وعشانك أنا عارف أنك أقوى من أي حاجة، وأنا وأنت بإذن الله في الطريق الشفاء ومتأكد أننا سنكون أفضل، وأنت إنسان مش عادي، أنت مريت بالعديد من الأمور الصعبة».