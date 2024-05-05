«الإسكان»: تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة تنمية شاملة وفرصة للاستثمار

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنَّه اتفاقا وتماشيا مع خطة الدولة للتوسع العمراني منذ 8 سنوات، تم إنشاء عدد كبير من المدن الجديدة، التي لها قواعد تنمية، أبرزها المشروعات التي توفر فرص عمل وسكن مناسب ومتنوع وخدمات، ما يستلزم قرارات سريعة وداعمة لتنفيذ هذا التخطيط الاستراتيجي لكل مدينة.

وتابع «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «الحياة»: «القرارات من شأنها أيضا العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجاذبة للاستثمارات بالمدن الجديدة، وفرص متنوعة للحياة، مثل افتتاح مصانع أو أنشطة تجارية جديدة، أو مدارس ودور عبادة، ومناطق تجارية أو خدمات حكومية».

وأشار إلى تصريحات وزير الإسكان اليوم، الخاصة باستصدار أكثر من 4 آلاف قرار وزاري خاصة بتخصيص أراضي لمشروعات سكنية أو تنموية، على مدار الفترة من يناير وحتى مايو 2024، موضحا أهميتها في التنمية الشاملة وجذب الاستثمار، لأن هذه المشروعات موزعة على أكثر من 45 مدينة جديدة في ربوع مصر.