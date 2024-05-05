حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل حول مصيره.. ماذا يقصد؟ «فيديو»

حالة من الترقب، بل مراقبة لتصرفات محمد صلاح من قبل جماهيره، التي تنتظر قرار الحسم لمصيره مع ليفربول، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن قلعة «أنفيلد» خلال الفترة المقبلة، وقبل موسم من انتهاء عقده، المحدد بنهاية الموسم المقبل 2025، لذلك كان هناك بعض التصرفات التي ترجمتها الجماهير على أنها إشارات من الفرعون المصري باقتراب الرحيل.. فماذا فعل؟

حركة لمحمد صلاح تثير الجدل بين جماهير ليفربول

قبل ساعات قليلة من انطلاق مواجهة ليفربول وتوتنهام، كانت عدسات الكاميرات تستهدف محمد صلاح وتحركاته، من أجل رصد ردود أفعاله بعد ارتباط اسمه بالرحيل، وزيادة الرغبة في ذلك، بعد أزمته مع يورجن كلوب، مدرب الفريق، بسبب عدم مشاركته أساسيًا في مباراتين تواليًا مع ليفربول، وبالفعل تفاعل الفرعون المصري مع الجماهير، لكن الأمر لم يمر مرور الكرام، بحسب صحيفة «thisisanfield».

«حركة غريبة تثير الجدل».. محمد صلاح بالفعل تفاعل مع جماهير ليفربول، من خلال حركة اعتبروها غريبة وغير متوقعة، بعدما رفع يده لهم أثناء مروره نحو غرفته في الفندق الذي يقيم به قبل المباراة، وذلك بعدما رفع يده لتحيتهم لكنهم ترجموها بأنها تلويح بالرحيل ويودع جماهيره، بحسب الصحيفة البريطانية.

محمد صلاح لم يقصد التلويح بالرحيل أو الوداع كما فسر البعض، خاصة أنه قبل خوض مباريات ليفربول على ملعب «أنفيلد»، يقيم ورفاقه في فندق «تيتانيك» بمدينة ليفربول ليلة المباراة، بدلا من العودة إلى منازلهم؛ إذ يترك اللاعب سيارته في موقف سيارات داخل الملعب، قبل التوجه إلى الفندق مع بقية زملائه، وذلك لضمان حصولهم على قسط كاف من الراحة قبل المباريات، وأثناء مروره كان حريصا على تحية الجماهير ليس أكثر.