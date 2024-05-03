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«شعبة الفاكهة»: لدينا اكتفاء ذاتي من البطيخ.. وتراجع كبير في الأسعار قريبا

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:51 م | الجمعة 03 مايو 2024
البطيخ

البطيخ

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، إن مصر تنتج سنويًا أكثر من 33 مليون بطيخة، ولدينا اكتفاء ذاتي من البطيخ وقادرين على التصدير.

سعر البطيخ المتداول

وأكد «نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة»، في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعارالبطيخ المتداول في الأسواق الآن ما بين 30 و70 جنيها، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تراجعا كبيرا في أسعار البطيخ، خاصة مع زيادة المعروض في الأسواق.

تراجع في أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف أن أسعار جميع الخضروات والفاكهة تشهد تراجعا كبيرا في الأسواق والسبب يرجع إلى زيادة الإنتاج المصري، والمبادرات العديدة التي قامت الدولة بإطلاقها لخفض الأسعار.

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بقلم شوشة عبدالواحد