«حشاد» منتخب السباحة البارالمبية.. أول متأهل لأولمبياد باريس ويحصد 105 ميداليات

منذ نعومة أظافره، يعانى أحمد حشاد، 24 سنة، لاعب المنتخب المصرى للسباحة البارالمبية إعاقة حركية فى القدم، منعته من ممارسة حياته بشكل طبيعى، إلا أن الدعم الكبير الذى وجده فى الصغر مكّنه من تجاوز تلك الأزمة، من خلال ممارسة لعبة السباحة، والتى تعد من بين أهم الأمور التى يتم الاعتماد عليها فى تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، لكونها لا تشكل حملاً زائداً على العضلات المتضررة بفعل الإعاقة.

قصة نجاح «حشاد»، بدأت فى عامه الثالث، حينما نصح الطبيب المعالج والديه بضرورة تأهيله بدنياً من خلال تمارين السباحة المتنوعة: «كان عندى 7 سنين وخلال التدريبات، شافنى حد، وقال لازم أدخل ضمن فريق النادى، وقتها كنت بتمرن فى نادى القاهرة، وكنت بعمل علاج طبيعى فى العجوزة».

براعة «حشاد» فى السباحة جعلته يشارك فى بطولة الجمهورية عام 2008، وكان حينها أصغر لاعب وتمكن من تحقيق الميدالية الفضية فى المنافسات: «فضلت مكمل فترة مع نادى القاهرة لحد ما رحت نادى الزهور، وهناك عرضوا عليّا ألعب باسم فرقة نادى الزهور، وفعلاً وافقت ولعبت وربنا كرمنى وحققت كذا ميدالية متنوعة».

انتهت مرحلة التدريب العلاجى، وبدأ الصغير يرى اللعبة باعتبارها رياضة تنافسية وليست علاجية فقط، وهنا قرر مدربه زيادة الحمل التدريبى وتكثيفه حتى عام 2014 وحينها تم إجراء اختبارات لعدد من اللاعبين بهدف تكوين منتخب وطنى للسباحة البارالمبية، بعدما تفكك المنتخب عام 2002، وحاول «حشاد»، الانضمام للمنتخب المصرى المشارك فى بطولة العالم وبالفعل نجح بالإصرار والعزيمة وتمكن من تجاوز الاختبارات المختلفة ليكتب له أن يكون من بين أوائل لاعبى المنتخب المنضمين للمشاركة فى البطولة الدولية.

«التمساح»: كنت أصغر لاعب فى التصفيات وحصلت على 3 ميداليات

صغر سن «التمساح» كما يلقبه الكثيرون، لم يمنعه من بلوغ المرحلة النهائية من المنافسات، ليكون أصغر لاعب فى العالم يحصل على المركز السادس فى بطولة العالم: «خلال رحلتى القصيرة ربنا كرمنى وحصلت على 90 ميدالية محلية، و15 ميدالية دولية وكسرت 3 أرقام أفريقية وأول متأهل لأولمبياد باريس 2024، وبحلم أحقق أول ميدالية ذهبية فى تاريخ مصر».