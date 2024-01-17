قصة التاكسي الطائر في أولمبياد باريس 2024.. صديق للبيئة ويحمل شخصين

تستعد شركة ألمانية لاستغلال دورة الألعاب الأولمبية من أجل إتاحة التنقل الطائر في باريس التي تستضيف البطولة صيف 2024 وسط ترقب للبطولة التي تقام كل 4 سنوات.

مساعي الحصول على رخصة

وبحسب وكالة الأنباء العالمية «بيلومبرج»، فإن شركة «فولوكوبتر» ستعمل عبر حصولها على رخصة في باريس التي تنفذ أحد أكثر القوانين صرامة للتحليق في الأجواء في صيف العام الجاري 2024.

محاولة استغلال التواجد في البطولة

وتحاول الشركة استغلال التواجد المكثف من الأشخاص في البطولة في العاصمة الفرنسية، باريس وسط محاولة لدعم التحول والاستدامة لمكافحة تلوث البيئة بحسب اتفاقية باريس للمناخ المبرمة في عام 2015.

طريقة إقلاع وهبوط الطائرة

وتتيح الطائرة التاكسي «فولوسيتي» الإقلاع بشكل عمودي وكذلك الهبوط وقادرة على حمل شخصين، ويتم تجريب طلعات تجريبية في الوقت الحالي من أجل الحصول على ترخيص لكي تحلق الطائرة فوق العاصمة الفرنسية باريس التي تريد إثبات أن الطائرة التاكسي صديقة للبيئة، وسط حديث الشركة أن الأمن بالطائرة أقوى 100 مرة من المروحيات التجارية، وهذا يعني حادثا لكل مليار ساعة طيران.

معلومات عن أولمبياد باريس

ويبدأ الأولمبياد في 26 يوليو 2024 وسيحتضن 24 رياضة تقام في 14 موقعا ضمن 110 كيلومترات في القرية الأولمبية، فيما تكون ملاعب كرة القدم في البطولة في 6 مدن بجانب باريس مثل (بوردو، نانت، ليون، سانت-اتيان، نيس ومارسيليا).