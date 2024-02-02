وظائف الفيوم 2024.. فرص عمل جديدة لمختلف المؤهلات براتب 4 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل في بيان لها عن توافر وظائف محافظة الفيوم 2024 برواتب يطبق عليها الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، لـ3261 فرصة عمل في نحو 38 شركة خاصة منتشرة في 13 محافظة، إذ بلغ نصيب محافظة الفيوم في هذه الفرص نحو 170 وظيفة خالية.

تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الفيوم 2024 التي أعلنتها وزارة العمل في بيانها، فضلًا عن رواتب تلك الوظائف، وشروط التقدم لها، وكيفية التقديم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف الفيوم 2024

وبحسب بيان وزارة العمل، فإنّ وظائف الفيوم 2024 تتضمن 170 وظيفة في للعمل في فروع عرفة ماركت برواتب تبدأ من 3500 جنيه، وتصل إلى 4 آلاف، منها 100 منسق بيع، بالإضافة إلى 20 فرصة عمل كاشير، و10 شيف أجبان، و10 شيف جزارة، وأخيرًا 30 فرد أمن.

شروط وظائف الفيوم

وفيما يخص شروط وظائف الفيوم اليوم، فإنّها تتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

أن يتراوح سن المتقدم من 20 حتى 40 سنة.

أن يمتلك خبرة تتراوح بين سنة حتى 5 سنوات حسب المهنة المتقدم لها.

كيفية التقديم في وظائف الفيوم 2024

وذكر بيان وزارة العمل، إنّه على الراغبين الحصول على فرصة عمل من المعلن عنها ضمن وظائف الفيوم 2024، التقديم في مقر الشركة بمدينة الفيوم، وتحديدًا منطقة دلة أمام مدرسة الزراعة أعلى حزب مستقبل وطن، أو التواصل مع المدير المسؤول أحمد إبراهيم عبر الرقم 01154017153.

دورات تدريبية مجانية للشباب

وطالب حسن شحاتة وزير العمل، الشباب، بالإقبال على وظائف القطاع الخاص 2024 التي يتم الإعلان عنها، موجهًا بضرورة الاستفادة من البرامج التدريبية المهنية التي تنظمها وزارة العمل في مختلف المحافظات بصورة مستمرة، لتؤهلهم للعمل في الوظائف والمهن المطلوبة في سوق العمل، التي يتم الإعلان عنها كل 15 عامًا ضمن نشرة التوظيف الخاصة بالوزارة، التي يطبق فيها الحد الأدنى للأجور مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية.