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وظائف مديرية العمل 2024 بالقليوبية.. 21 فرصة بمرتبات مجزية

كتب:

حسن صالح
07:29 م | الأحد 05 مايو 2024
وظائف أرشيفية

وظائف أرشيفية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، عن توافر 21 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها الوزارة مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة.

الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل، وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها 21 فرصة في شركتين للغازات والملابس الجاهزة بالعبور وشبرا الخيمة، بمرتبات مجزية، حيث تتوافر الوظائف كالتالي: 

شركة جودكو للغازات بالعبور 

- مدير مالي خبرة 10سنوات

- محاسب خبرة 5 سنوات 

- أمين مخازن 3 سنوات خبرة 

- 2 فني شحن سنتين خبرة 

- فني ميكانيكا 

على أن يكون المؤهل عالي ومتوسط حسب كل وظيفة والسن من 25 إلى 45 سنة والراتب حسب المقابلة.

شركة تيكر للملابس الجاهزة بشبرا الخيمة 

5 عمال إنتاج 

5 عمال تعبئة 

5 عمال سنجر

طرق التقدم لوظائف وزارة العمل 

أوضح محافظ القليوبية، أن من يريد التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي من هنا.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية، تأتي في إطار المساعدة على مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية، مشيرا إلى أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية العمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل، بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الاسبوع ماعدا العطلات الرسمية، والجمعة والسبت.

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بقلم حسن صالح