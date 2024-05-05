كلفه 960 مليون جنيه.. الملياردير عمر كماني يتزوج بحفل زفاف أسطوري امتد 4 أيام

احتفل الملياردير البريطاني، هندي الأصل، عمر كماني، مؤسس واحدة من أكبر العلامات التجارية للملابس النسائية، بحفل زفافه، على عارضة الأزياء ندى أديل، في حفل ثري للغاية، امتد لمدة 4 أيام، حيث بدأ في فرنسا وانتهى في الهند.

تفاصيل حفل الزفاف وإطلالة العروس

وبدأ الحفل الأول، بليلة الحناء يوم الخميس، ثم الزفاف الجمعة الماضية، في فندق Grand Allée، بجنوب فرنسا، حيث تألقت العروس بفستان مميز بتوقيع العلامة التجارية الشهيرة «ديور».

وغنى أندريا بوتشيلي في الحفل، بمرافقة أوركسترا كاملة، فضلًا عن إقامة عرضًا خاصًا لـ ماريا كاري، وملأ عمر كماني منصة العروسين بعشرة آلاف من الورود البيضاء وعشرات الشموع.

كما احتفل الزوجان عمر كماني، والعروس، مرة أخرى، يوم السبت في الهند، إذ ارتدوا ملابس بيضاء هندية تقليدية، من تصميم زهير مراد، وذلك بحضور فنانين لرسم الحناء للضيوف وراقصات استعراضيات للنار والرقص الشرقي، واختتم الزفاف اليوم، بحفلة شواء في الهواء.

قيمة حفل زفاف عمر كماني بحضور المشاهير

وحضر حفل الزفاف، شخصيات شهيرة، على رأسها ماريا كاري وأندريا بوتشيلي، وعارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل، والممثلة تيسا طومسون، والممثل الكوميدي راسل بيترز، والمغنية كريستينا ميليان، كما بلغ قيمة الحفل 20 مليون دولار، ما يعادل 960 مليون جنيه مصري، وفقًا لـ «ديلي ميل» البريطانية.

من هو العريس عمر كماني؟

- ملياردير البريطاني الهندي الأصل.

- يقيم في دبي.

- يبلغ من العمر 36 عاما.

- مؤسس شركة Pretty Little Thing للملابس النسائية بمشاركة شقيقه.

- تتعامل شركته مع مجموعة من المشاهير، على رأسهم كلوي كارداشيان، وهايلي بيبر، وباريس هيلتون وغيرهم.

- تبلغ قيمة شركته حوالي 2.1 مليار جنيه إسترليني.