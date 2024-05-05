ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، قبل بيعه في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح مالية، فضلًا عن تحرير 12 محضرًا آخر خلال الحملة التي نظمت جولة مفاجئة على عدد من المحال والأسواق والمخابز بدائرة الوحدة المحلية بتطون.

وأوضحت مديرية التموين، أنه تم تكثف الحملات على مختلف الأسواق، والمحال، والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

ضبط 500 كيلو دقيق

وأشار المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في بيان، إلى أن حملة تموينية مكبرة من إدارة تطون بمركز إطسا تمكنت من ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، عبارة عن 10 شكائر زنة الواحدة 50 كيلو جرام.

تحرير 12 محضرا تموينيا

وذكر وكيل وزارة التموين، أنّ الحملة تمكنت من تحرير 12 محضرا متنوعا، منهم 8 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية في عددٍ من محال البقالة، فضلًا عن تحرير 4 محاضر لمطاعم لعدم حيازتهم لشهادة صحية.

تكثيف الحملات بالتزامن مع شم النسيم

وشدد وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، على تكثيف الحملات على المطاعم ومحال الأسماك، والمواد الغذائية بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، لمتابعة الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض.