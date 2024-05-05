البابا تواضروس: التحدي الأكبر في الحياة أن نعمل للخير والإنسانية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنَّه من كثرة الأخبار المزعجة والتي تتحدث عن الحروب وتحتوي على مشاهد مؤلمة ودموية ومتعبة، أُصيب العديد من الناس بجرعات من اليأس أو عدم الرجاء في المستقبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»: «التحدي الكبير لكل أسرة مصرية في الوقت الحالي هو مواجهة هذا الإحباط، خاصة في فترة الامتحانات الحالية، فهناك تساؤلات ملحة حول هل لا يزال هناك أمل وسط المشاهد والأخبار المزعجة؟».

واستطرد: «نحن نسعى لتثبيت الناس على إيمانها ورجائها بعبارات مشهورة لطالما رددها المصريين، مثل «ربنا موجود»، وإيد ربنا بتشتغل وإن كان البعض يصنعون الشر ولكن الله لا يصنع شر أبداً».

وأكد أنه يظل الإنسان منا يسعى ليكون الأفضل ويواجه شر من البعض في محاولة لاعتراضه وعليه تعلم كيفية مواجهة هذا الشر، وأن الحياة لها طعم ونحن لنا دور وعلينا مسؤولية وهذا هو التحدي الأكبر في الحياة أن نعمل للخير والإنسانية.