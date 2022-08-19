أستاذ جغرافيا: الروس زاروا بابا الإسكندرية منذ 6 قرون للدعاء لشعبهم

قال الدكتور عاطف معتمد أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، إن الصحراء الشرقية في مصر من أهم الأماكن المليئة بالتجليات الروحانية، حيث إن الحجاج الروس كانوا يحضرون قبل 6 قرون إلى بابا الإسكندرية ليخبروه بأن القيصر الروسي يسأل الدعاء للشعب الروسي، ثم يذهبون في أعقاب ذلك لزيارة دير سانت كاترين.

ناس بتيجي مصر لاستلهام أثر نجيب محفوظ

وأضاف عاطف معتمد، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «يهمنا في الجغرافيا أن الناس تعرف المكان تحت أي سياق، وفيه ناس بتيجي مصر ومجموعة من الأدباء لاستلهام أثر نجيب محفوظ، وبيمشوا في الأماكن اللي كان بيمشي فيها، وحول العالم فيه أماكن كتير زي دي».

طريق في الصحراء الشرقية للعصر الروماني

وأوضح أن إحدى البعثات الأجنبية اعتمدت طريقًا في الصحراء الشرقية، وذكر مؤلف كتاب أنه يعود إلى زمن العصر الروماني، لكن في أعقاب ذلك ظهر دليلا آخر من قبيلة العبابدة وأكد أن الطريق يعود للحرب العالمية الثانية ولا يعود إلى العصر الروماني، متابعًا: «إحنا عندنا ما زال على قيد الحياة أدلة وعلماء في الصحراء.. وبناخد منهم حاجات مش هناخدها من دكاترة الجامعات».