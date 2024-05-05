خبير علاقات: «الموبايل» سبب 70% من مشكلات الأزواج

قال وليد محمد، خبير العلاقات، إنَّ الموبايل في وقتنا الحالي صار أحد الأسباب الرئيسية في المشكلات والخلافات الزوجية بنسبة كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 70%، موضحا: «الهاتف المحمول متهم أنه سبب الانفصال غير الرسمي بين الأزواج، لأنه يؤدي للعديد من الخلافات المتفاقمة».

وتابع «محمد»، خلال استضافته على شاشة «cbc»: «صادفت هذه المشكلة في حياتي الخاصة، وأقضي أغلب اليوم على الموبايل واللاب توب بسبب طبيعة عملي، بجانب قضاء وقت كبير خارج البيت، ما ينتج عن هذا تراكمات تتسبب في مشاكل بين الزوجين ويكون أساسها: الموبايل».

وأكد أنه ليس لديه أي مشكلة في أن يكون باسوورد هاتفه الجوال مع زوجته، أو العكس لأن في رأيه الوضوح بينهما أهم شيء، محذرا من قضاء أغلب الوقت عليه على حساب الأسرة وقضاء وقت مع الزوجة والأبناء، أو أن نعطي له أولوية ليست في محلها، فهناك من يقضي معظم، وقته في استعمالاته المتعددة ما يتسبب في الإزعاج للطرفين.