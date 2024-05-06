معلومات عن طبيب القلب الشاب شريف نايل.. رحل بأزمة قلبية مفاجئة

حالة من الحزن سيطرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ضجت بصورة للدكتور الراحل شريف نايل، طبيب القلب، الذي توفي، منذ ساعات، بعد وعكة صحية مفاجئة، لتتحول العديد من الحسابات، لدفتر عزاء، رثاءً في الطبيب الخلوق، صاحب السيرة الطيبة.

وتعود اللحظات المأساوية التي عاشتها أسرة الطبيب الراحل، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة في أبريل الماضي، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات وظل في مرحلة خطرة، وأسرته تطالب بالدعاء، بل وبالتبرع له بالدم والصفائح قبل إعلان وفاته.

جمال شعبان يكشف سبب الوفاة

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق، عن سبب وفاة الدكتور شريف نايل، وهو ينعيه، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الطيبون يرحلون سريعا وفي ريعان الشباب، مات طبيب القلب، طيب القلب بالقلب، توفي أحد زملائنا من أطباء القلب، مدرس مساعد القلب بطب الأزهر بدمياط».

متابعًا: «والله لم نعرف ولم نسمع عنه إلا الخيراللهم اغفر له و ارحمه واسكنه الجنة والله إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة لا حول ولاقوة إلا باللهإنا لله وإنا إليه راجعون»

«طب أزهر دمياط» تنعى الطبيب الراحل

ونعى قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بطب أزهر دمياط، الطبيب الراحل، مدونة: «إن لله وإنا إليه راجعون.. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا رحل البشوش.. رحل المتميز.. رحل ذو الأخلاق الكريمة.. د.شريف نايل مدرس مساعد القلب في ذمة الله».

بينما نعاه قسم القلب والأوعية الدموية، بجامعة الأزهر في دمياط الجديدة، مدونًا: «إن لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى جوار ربه دكتور شريف نايل مدرس مساعد بقسم القلب، رحمة الله عليك د.شريف كان ونعم الأطباء خلقا.. لم نر منه إلا كل خير.. كان حريصا على مساعدة المرضى ومساعدة زملائه.. لم يتأخر يوما عن مريض ولم يؤخر إجراء يستحقه المريض.. كان شعلة نشاط وهمه لا تخبو.. مصابنا أليم وحزننا عميق.. ويعلم الله أنه ولآخر يوم في عمره كان مهتما ومهموما بالمرضى وتوفير ما يحتاجونه».

من هو الطبيب الراحل شريف نايل؟

- مسقط رأسه في كفر الشيخ.

- يقطن بدمياط الجديدة.

- درس في كلية الطب - جامعة الأزهر.

- مدرس مساعد في قسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط.

- متطوع في جمعية طبيب المستقبل.

- متزوج من طبيبة.

- تعرض لوعكة صحية في أبريل الماضي، وطالب محبوه التبرع بوحدات صفائح دموية، حينها لحاجته لها.