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فرنسا تدخل «جينيس» بأطول رغيف خبز في العالم.. «اتجهزله فرن مخصوص»

كتب:

محمد أشرف
06:06 ص | الإثنين 06 مايو 2024
أطول رغيف خبز

أطول رغيف خبز

أعد مجموعة من الخبازين الفرنسيين، أطول رغيف خبز فرنسي في العالم بالأمس، وصل طوله إلى 140.53 متر ليكسروا بذلك الرقم القياسي الذي حققته إيطاليا منذ 5 سنوات وانتزعته منها.

رغيف الخبز أعده الخبازون الفرنسيون، خلال فعالية الاتحاد الفرنسي للخبازين وطهاة المعجنات في منطقة سورين بباريس ويزيد طوله عن الرغيف التقليدي حوالي 235 مرة.

وحصلت إيطاليا سابقا على لقب أطول رغيف خبز في 2019 أي منذ 5 سنوات، وتم إعداده وتجهيزه في مدينة كومو ووصل طوله إلى 132.62 مترا.

جهز الخبازون فرن مصمم خصيصا لخبز هذا الرغيف الذي بدأ الخبازون الفرنسيون إعداده في الساعة الثالثة صباحا حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

قال أنتوني أريجولت وهو أحد الخبازين المشاركين في إعداد الرغيف: «لقد تحققنا من صحة كل شيء وسعداء جدا بتحطيم الرقم القياسي والحصول عليه في فرنسا».

ووافقت لجنة التحكيم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية على الرغيف كأطول رغيف خبز فرنسي في العالم، وتم تقطيع جزء منه وتوزيعه على الجمهور، وسيعطى الجزء المتبقي للفقراء.

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