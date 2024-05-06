بتوزيع الهدايا.. التحالف الوطني يشارك المواطنين الاحتفال بعيد القيامة

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شارك عدد من المؤسسات والجمعيات أعضاء التحالف الأخوة الأقباط، الاحتفال بعيد القيامة المجيد بعدد من الفعاليات المتنوعة من خلال وجود قيادات المؤسسة والعاملين بها، ومتطوعيها في نحو 10 كنائس وأديرة رئيسية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مع توزيع الحلوى والشوكولاتة والبالونات والهدايا على المواطنين المسيحيين وأبنائهم.

وأشار التحالف الوطني، إلى حرص قيادات أمانة التحالف بالفيوم وقيادات ومتطوعي المؤسسة برئاسة النائب محمد الجارحي على التواجد خلال قداس الاحتفال بعيد القيامة 2024 ومشاركة الأخوة الأقباط الاحتفالات، وتهنئتهم بالعيد إضافة إلى توزيع بعض الهدايا من الشوكولاتة والحلوى والبلالين على الأطفال.

وأوضح التحالف أنّ الفعاليات لاقت استحسان وإشادة كبيرة من المواطنين بجانب الفرحة التي رسمتها المؤسسة على وجوه الأطفال، لافتًا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار إدخال السرور والسعادة على الأخوة الأقباط استكمالًا لسلسلة المبادرات والخدمات التي تنفذها المؤسسة على مدار العام؛ تعزيزًا لروابط المواطنة والألفة والمحبة، وتقوية النسيج الوطني وأواصر وعلاقات الأخوة.