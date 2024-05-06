«النواب» يناقش الحسابات الختامية للموازنة غدا.. 11.9 مليار جنيه لدعم الإسكان

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، خلال اليومين المقبلين، الحسابات الختامية للموازنة العامة، من بينها زيادة دعم الإسكان الاجتماعي، التي تؤكد التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

زيادة دعم الإسكان الاجتماعي

وبحسب ما جاء في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، من المقرر زيادة المخصصات المتعلقة بدعم الإسكان الاجتماعي، فتتضمن الموازنة الجديدة لعام 2024 ـ 2025 زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي بنسبة تصل إلى 16.5% ليصبح 11 مليار و920 مليون جنيه، مقارنة بـ10.2مليار جنيه في العام المالي الحالي، فضلا عن دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيها.

قيمة المصروفات في الموازنة العامة

وبحسب ما أوضحه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، قيمة المصروفات في الموازنة العامة للدولة تصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون، موضحًا أنها حققت معدل نمو بنسبة 19%، لافتًا إلى أن قيمة المصروفات الفعلية بلغت في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.