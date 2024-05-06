4 أفلام تحقق أكثر من 7.5 مليون جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة

حققت الأفلام المعروضة في دور العرض إيرادات بلغت 7 ملايين و671 ألف جنيه، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تربع فيلم السرب للمخرج أحمد نادر جلال على قائمة إيرادات الأفلام المصرية في يومه الخامس في دور العرض السينمائي محققًا إيرادات بلغت 4 ملايين و303 آلاف جنيه، ليزيح فيلم شقو للمخرج كريم السبكي إلى المركز الثاني محققا إيرادات بلغت مليونا و699 ألف جنيه.

وحل في المركز الثالث الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات السعيدة بمليون و439 ألف جنيه، أما في المركز الرابع والأخير جاء فيلم عالماشي محققا 229 ألف جنيه.

سحب أسود ملون والحريفة من السينمات بسبب ضعف الإيرادات

وشهدت الأيام الماضية سحب عدد من الأفلام من دور العرض السينمائي بسبب ضعف الإيرادات اليومية من بينها فيلم أسود ملون بعد 3 أسابيع من العرض في السينمات حقق خلالهم إجمالي إيرادات بلغ 2 مليون و255 ألف جنيه، بالإضافة إلى فيلم الحريفة الذي تراجعت إيرادته في الفترة الأخيرة من العرض بينما بلغ إجمالي إيراداته خلال 17 أسبوعا في السينمات لـ 74.3 مليون جنيه.