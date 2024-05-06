تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة تبلغ نحو 9 سفن، وجرى وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و411 شاحنة و40 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 211 شاحنة و 33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 200 شاحنة و7 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3250 طن بضائع و305 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1255 راكبًا بموانيها.