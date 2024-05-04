وظائف خالية بسلسلة صيدليات كبرى.. التخصصات المطلوبة والشروط وطريقة التقديم

أعلنت مبادرة توظيف مصر عن وظائف خالية بسلسلة صيدليات كبرى، وذلك في إطار حرصها على توفير فرص عمل مناسبة للشباب من حيث طبيعة العمل والرواتب.

تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر

وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» المزيد من التفاصيل حول وظائف مبادرة توظيف مصر، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وطريقة التقديم، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب مجموعة صيدليات العزبي شباب للتعيين في وظيفة مهندس أمن، للقيام بالمهام التالية:

مهام العمل

- دمج وتخصيص حلول الجدار الناري، مع خبرة في FortiGate وSophos، ضمن بيئات الأنظمة المتنوعة.

- تنفيذ وتحسين أنظمة أمن نقطة النهاية، بما في ذلك Kaspersky، Intercept X، و CrowdStrike، لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا.

- التعاون مع فرق المشاريع لضمان دمج التدابير الأمنية بشكل سلس في بنية النظام الشاملة.

- إجراء تقييمات أمنية منتظمة، وتحديد تحديات التكامل، وتقديم حلول فعالة.

- الاستجابة للحوادث الأمنية والتحقيق فيها، وضمان الحل السريع والتدابير الوقائية.

- الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتهديدات والتقنيات الأمنية لتعزيز قدرات التكامل لدى المجموعة.

الشروط المطلوبة للوظائف

يشترط في المتقدمين للوظائف توافر الآتي:

- شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات في مجال الأمن السيبراني مع التركيز على تكامل النظام.

- معرفة قوية بتقنيات الجدار الناري، وخاصة FortiGate وSophos.

- الكفاءة في دمج وإدارة الحلول الأمنية في النهاية مثل كاسبرسكي، اعتراض إكس، وCrowdStrike.

- الشهادات ذات الصلة مثل، CCNA، CISSP، CompTIA Security+، إلخ.

- مهارات ممتازة في حل المشاكل والاتصال.

الحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- حزمة جذابة جدا من الرواتب والمميزات.

- ساعات العمل: 8 ساعات.

- عطلة يومين إسبوعيا.

- التأمين الطبي والاجتماعي.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بمدينة نصر بالقاهرة.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف بإرسال السيرة الذاتية المحدثة على @TAG، وذكر المسمى الوظيفي في موضوع «مهندس أمن».

أو التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر على الرابط التالي:

https://tawzeefmasr.com/