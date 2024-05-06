تشغيل قطار شم النسيم من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم.. اعرف طريقة الحجز

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، تشغيل قطار النزهة بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، ذهابا ورجوعا، وذلك بمناسبة شم النسيم.

تقوية قطارات السكة الحديد

وأوضحت الهيئة، أنه جرى تقوية بعض القطارات بمناسبة شم النسيم من خلال تركيب «جرار وعربة قوى، و8 عربات ثالثة مكيفة»، على أن يتحرك القطار من محطة القاهرة في الساعة الـ7، ويصل إلى القاهرة 9:55.

تشغيل القطار يوم واحد فقط

ويعود القطار من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ليصل إلى القاهرة الساعة 20:50 دقيقة، فضلًا عن هذا القطار من المُقرر تشغيله في يوم شم النسيم فقط، وجرى تجهيزه بطريقه جيدة، لتقديم خدمات مميزة للركاب.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك أكثر من طريقة يتمكن بها المواطنين من حجز تذكرة القطار، التي من بينها التمكن من الدفع الإلكتروني أو الهاتف المحمول، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، شبابيك التذاكر.

ويقف القطار في أثناء مرحلة الذهاب من القاهرة إلى الإسكندرية في محطات شبرا الخيمة، وقليوب، وطوخ، ودمنهور، وبنها، وعرب الرمل، وقويسنا، وبركة السبع، وطنطا، وكفر الزيات، وإيتاي البارود، وأبو حمص، وكفر دوار، والحضرة وينتهي بالإسكندرية.