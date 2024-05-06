بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من «الموبايل» بعد ساعات

أطلقت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتمنية الاقتصادية، تطبيقا جديدا عبر الهاتف المحمول، يحمل اسم «التصالح»، يمكن من خلاله تحميل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.

تقديم طلب التصالح من «الموبايل»

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير طريقة رفع طلب التصالح في مخالفات البناء عبر تطبيق الهاتف المزمع تشغيله رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وجاءت كالتالي:

- تحميل تطبيق «التصالح» على الهاتف المحمول من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور من خلال الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation

- تحميل المستندات المطلوبة للتصالح، وهي:

-1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للتصالح.

-2- صورة من التوكيل الرسمي من طالب التصالح في حالة الوكالة للغير بإنهاء الإجراءات.

3- كروكي لموقع المخالفة.

4- صورة فوتوغرافية للمبنى المطلوب التصالح بشأنه.

5- المستند الدال على ملكية طالب التصالح للمبنى المتقدم بالتصالح عليه.

- في حالة عدم رفع كل المستندات المطلوبة والتسجيل يجرى رفض الطلب المقدم.

طرق أخرى للتصالح

وتتيح وزارة التنمية المحلية طريقتين غير تطبيق الهاتف، الإستقبال طلبات التصاليح في مخالفات البناء، وهما:

- من خلال الدخوب على بوابة الخدمات الحكومية للمحليات من الرابط التالي: https://lgs.gov.eg/#/home

- التقديم يدويًا في مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في الحي التابع له.

التصالح خلال ساعات

ويبدأ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري، في كل محافظات.