فنانون عادوا للساحة الفنية بعد غياب سنوات.. آخرهم يوري مرقدي

يعود الفنان يوري مرقدي إلى الساحة الفنية من جديد بعد غياب 9 سنوات، حيث طرح عملًا جديدًا، ولم يكن الأول الذي عاد بعد غياب، بل هناك مجموعة من الفنانين قرروا الاختفاء عن الأنظار والابتعاد عن الساحة الفنية لمدة من الزمن ليعودوا بقوة من خلال أعمال جديدة.

وغاب الفنان اللبناني يوري مرقدي عن الساحة الفنية لمدة أكثر من 9 أعوام ليعود مجددًا هذا العام ويطرح أجدد أعماله الغنائية التي تحمل اسم انا عربي وطرح الفيديو كليب على اليوتيوب أمس.

فضل شاكر

واعتزال الفنان فضل شاكر لمدة تزيد على 10 سنوات، ليتفاجأ جمهوره في عام 2022 بعودته مجددًا بطرح ألبوم غنائي له مجددًا يحمل اسم «بجامل ناس» وتم إصداره 14 من شهر مارس لعام 2022، ثم بدأ في طرح أغانٍ فردية.

شريهان

كما غابت الفنانة شريهان عن الساحة الفنية فيما يقرب من 20 عامًا، وكانت آخر أعمالها قبل الاختفاء فيلم العشق والدم عام 2002 وقدمت من خلاله شخصية «نوارة» واختفت عن الأضواء لتعود مجددًا في عام 2021 بطرح إعلان في شهر رمضان ومسرحية.