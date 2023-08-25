كلمات أغنية «الأشخاص الغلط» للفنان فضل شاكر.. «اللي يريحني بهرب منه»

طرح الفنان فضل شاكر أغنية الأشخاص الغلط، في الساعات القليلة الماضية، وتخطى بها حاجز المليون و200 ألف مشاهدة، وتصدر بها قوائم البحث وتريند يوتيوب وقوائم الأكثر استماعًا، وتم تداول كلماتها على نطاق واسع بجميع منصات السوشيال ميديا.

أغنية الأشخاص الغلط، واحدة من ضمن ألبوم بغيب بمزاجي الذي يضم نحو 6 أغنيات، طرح منها فضل شاكر حتى الآن بخلاف أغنية الأشخاص الغلط، أغنيتي قال بحبك قال، وبغيب بمزاجي، وذلك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

صناع أغنية الأشخاص الغلط

أغنية الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، وهى ثالث أغاني ألبوم بغيب بمزاجي.

كلمات أغنية الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر

ومن كلمات أغنية الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر:

بغلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي

ومفيش ولا مرة اخترت وكانت صح اختياراتي

مابحبش غير الناس اللي تبوظلي حياتي

وبروح ليها برجلي كمان

بطلع من ضربة لضربة

ومن جرح على التاني

و كأن الجرح لايق لي ومتفصل علشاني

ماراهنتش على حد أنا أبدًا وكسبت رهاني

لازم على طول اطلع خسران

أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط

بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس

أفضل اطنش عيوب و أبلع لهم الزلط

ومش بفوق غير لما بتكون خربت خلاص

أنا شكلي الظاهر غاوي أذية وغاوي خسارة

اللي يريحني أنا بهرب منه أوام واتدارى

واللي بيتعبني بحبه وأكون له رهن إشارة