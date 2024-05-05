يوري مرقدي يعود للساحة الغنائية بـ«أنا عربي» بعد غياب 9 سنوات (فيديو)

طرح الفنان اللبناني يوري مرقدي أجدد أعماله الغنائية «أنا عربي»، بشكل فيديو كليب مصور وبإصدارين مختلفين لنفس العمل، التي تمثل العودة المنتظرة للنجم اللبناني للساحة الغنائية التي شهدت غيابه لأكثر من تسع سنوات منذ آخر ألبوماته، ويقدم خلالها مرقدي انطلاقة فنية جديدة ومختلفة تماما عن أعماله السابقة، مع تغيير جذري في الأسلوب الموسيقي.

تفاصيل أغنية أنا عربي للمطرب يوري مرقدي

تعيد الأغنية، إحياء ذكريات أكثر أغنيات يوري مرقدي نجاحا «عربي أنا»، التي أطلقت شهرته نحو مصاف العالمية وظهرت للنور منذ 23 عاما، ليقرر إحياء أمجادها من جديد، لكن بأغنية مختلفة تماما، حتى وإن كانت متشابهة في الاسم، لكنها تحمل طابعا فكريا وموسيقيا سيكون مفاجئا للجمهور.

ويقدم يوري خلال الأغنية، رسالة لمختلف ربوع العالم العربي، مفادها أهمية الوحدة والتضامن لمواجهة تحديات الواقع السياسي والاجتماعي، مع إبراز أهمية السلام والأخوة في صياغة عالم أفضل.

كما يتطرق مرقدي للعالم الغربي برسالة استنكار وتوبيخ مفادها «أنا عربي مش إرهابي»، في محاولة لكسر الصورة النمطية عن العرب التي يحاول الغرب نشرها، كما تحمل الأغنية معاني مختلفة وإسقاطات على الواقع الحالي.

نسختان من أغنية يوري مرقدي أنا عربي

يخوض يوري مرقدي خلال أغنية أنا عربي، تجربة تسويقية وفنية غير معتادة، عبر إطلاق نسختين مختلفتين من نفس الأغنية في نفس التوقيت، تحمل كل منها لونا موسيقيا مغايرا، الأولى تعتمد على موسيقى الروك والأخرى تغوص في الموسيقى الإلكترونية، وكلاهما يتم إطلاقهما بشكل كليبات مصورة.