غرفة السياحة: 680 ألف مواطن سافروا لأداء مناسك العمرة هذا العام

كشف أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أنَّه مع انتهاء موسم العمرة في مصر بصورة شبة رسمية فإنّ أعداد المواطنين المصريين الذين سافروا إلى المملكة العربية السعودية عبر بوابة العمرة المصرية سواء بتأشيرات عمرة أو زيارة شخصية أو سياحية منذ بداية الموسم سبتمبر الماضي وحتى الآن بلغ نحو 950 ألف مواطن بينهم نحو 680 ألف سافروا بتأشيرة عمرة.

رحلات العمرة

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن» أنَّ نحو 99% من شركات السياحة المصرية أوقفت تنظيم برامج العمرة حاليًا، وذلك لعدد من الأسباب منها ضعف الإقبال على السفر للعمرة حاليًا في ظل قرب موسم الحج، علاوة عن قلة عدد تأشيرات العمرة الصادرة من المملكة العربية السعودية حاليًا.

شرط إصدار باركود بوابة العمرة لحاملي تأشيرات الزيارة للسعودية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أنَّه بالرغم من انتهاء موسم العمرة حاليًا، إلا أنَّ بوابة العمرة مستمرة في استصدار «باركود» البوابة لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية، موضحًا أنَّ غالبية الشركات وضعت شرطا لاستصدار باركود بوابة العمرة حاليًا، وهو أن يكون تاريخ عودة هذا الشخص من المملكة قبل بدء مناسك الحج.