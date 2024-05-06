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«حياة كريمة» توزع تروسيكلات وأجهزة عرائس على الأكثر استحقاقا بالمحافظات

كتب:

سهيلة هاني
02:31 م | الإثنين 06 مايو 2024
حياة كريمة

حياة كريمة

وزّعت مؤسسة حياة كريمة 8 تروسيكلات علي الحالات الإنسانية المستحقة في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، في إطار الدور التنموي والخدمي الذي تقوم به المؤسسة لرفع مستوى معيشة المواطن المصرى.

حياة كريمة 

وقالت حياة كريمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية، إنّها سلّمت في محافظة كفر الشيخ 9 جهاز عروسة، و21 تروسيكل للأسر الأكثر استحقاقا، ضمن الإطار التنموي الذي يتقوم به في مختلف المحافظات المصرية للأسر المستحقة.

وفي سياق منفصل، قامت حياة كريمة بالمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، من خلال توزيع ما يزيد على 13 ألف وجبة ساخنة في 59 كنيسة في 5 محافظات، بمشاركة متطوعين حياة كريمة، وشباب الكنائس المصرية.

 

 

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بقلم سهيلة هاني