محمد الباز: المفاوض المصري صبور للغاية ولديه رؤية شاملة للوضع الحالي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المفاوض المصري يمتاز بعدة سمات أسياسية منذ اللحظة الأولى، منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، فهو صبور جدًا، مشيرا إلى أننا نرى أن كم الضغوط من أطراف الصراع المختلفة وأولوية ورغبة كل طرف في تحقيق أقصى المكاسب الممكنة، تشكل ضغوطًا كبيرة جدًا على المفاوض المصري الذي قرر أن يكون صبورًا ولا يخضع للاستفزاز حفاظًا على المسار المصري فيما يتعلق بالأزمة في غزة.

الرؤية الشاملة للمفاوض المصري

وأضاف «الباز» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن السمة الثانية والمهمة هي سمة الرؤية الشاملة بمعنى أن المفاوض المصري هنُا لا يملك رؤية فقط لإنهاء هذه المرحلة من الصراع، ولكن يتبنى رؤية وضع حل شامل حتى لا يتكرر هذا الصراع مرة أخرى.

سعي المفاوض المصري لحل الدولتين

وأكد، أن المفاوض المصري يسعى إلى الحل الشامل وهو الوصول لحل الدولتين، بالتالي يستقر الإقليم بشكل كبير، منوها أن سمة الصبر الشديد والرؤية الشاملة، والموجودة في المفاوض المصري، تتمثل في هذه الجولة من المفاوضات.