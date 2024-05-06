مسلم: قصف معبر أبو سالم والهجوم الإيراني على إسرائيل لا يخدمان القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ التصريحات الأمريكية الأخيرة كانت تعارض اجتياح رفح الفلسطينية، لكن بعض الأفعال مثل قصف معبر كرم أبو سالم من قبل حماس أو الهجوم الإيراني بالمسيرات، لم تصب في صالح القضية الفلسطينية والسلام واستقرار المنطقة أو صالح الأبرياء في رفح الفلسطينية.

مسلم: التصرفات العنترية لن تكون في صالح أحد

وأضاف مسلم خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نحتاج إلى تصرفات عقلانية، التصرفات العنترية لن تكون في صالح أحد، خاصة أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز 50 ألفا خلال الأشهر الماضية ولا يريد أحد أن يتضاعف العدد».

مسلم: العالم متعاطف مع القضية الفلسطينية الآن

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ العالم متعاطف مع القضية الفلسطينية الآن، وهناك دعم وتعاطف دولي كبير لها، لا نريد أن نخسره بمثل تلك الأفعال الصبيانية التي لن تغير على الأرض كثيرا.